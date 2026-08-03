Ovi elektroliti imaju ključnu ulogu u normalnom radu mišića, srca i nervnog sistema, zbog čega je važno da ih nadoknadite pravilnom ishranom.

Kalijum pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, reguliše krvni pritisak i omogućava normalan rad srca i mišića. Magnezijum učestvuje u proizvodnji energije, smanjuje umor i doprinosi pravilnom funkcionisanju mišića i nervnog sistema. Njihov nedostatak može izazvati grčeve, slabost i osećaj iscrpljenosti.

Prema stručnjacima nekoliko namirnica je idealno za nadoknadu kalijuma i magnezijuma

Banana je jedan od najpoznatijih izvora kalijuma. Osim što pomaže u nadoknadi elektrolita, lako se vari i praktična je za konzumaciju nakon treninga ili boravka na visokim temperaturama. Zatim, spanać je bogat i kalijumom i magnezijumom, ali i gvožđem, kao i vitaminima A i C. Može se jesti svež u salatama ili kratko kuvan kao prilog.

Velike količine kalijuma sadrži i avokado, baš kao i zdrave nezasićene masti i magnezijum. Odličan je dodatak salatama, sendvičima ili smutijima.

Odličan savetnik tokom velikih vrućina su i semenke bundeve. One se svrstavajumeđu najbolje prirodne izvore magnezijuma. Dovoljna je jedna šaka dnevno kao užina ili dodatak salatama i jogurtu.

Ne zaboravite krompir - pečen ili kuvan. Krompir se brzo i lako priprema, a predstavlja odličan izvor kalijuma, naročito ako se priprema sa korom. Osim toga, obezbeđuje energiju potrebnu za oporavak organizma.

Stručnjaci podsećaju i da su bademi bogati magnezijumom, zdravim mastima i proteinima, piše Zadovoljna.hr. Šaka badema može pomoći oporavku mišića i pružiti dugotrajan osećaj sitosti.

Tokom velikih vrućina važno je unositi dovoljno tečnosti. Naime, pored ishrane bogate mineralima, podjednako je važno nadoknaditi izgubljenu tečnost. Voda je najbolji izbor, a nakon dugotrajnog ili intenzivnog znojenja korisni mogu biti napici sa elektrolitima ili prirodna kokosova voda.