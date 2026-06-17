Voditeljka "Dnevnika" na televiziji Pink, Tanja Rađenović, već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Petrom.

Oboje su u odličnoj formi, što se često može primetiti i na njihovim zajedničkim fotografijama.

Petar ju je upoznao na specifičan način, ne sluteći da će se svega godinu dana kasnije udati za njega, a danas su u srećnom braku i imaju dve ćerke.

Na njenom Instagram profilu često se mogu videti zajedničke fotografije sa suprugom sa letovanja, a mnogima je posebno zapalo za oko to što on izgleda veoma fizički spremno, pa su brojni pratioci komentarisali da "puca od mišića", uz oduševljenje koliko skladno izgledaju kao par.

Kako su se upoznali i započeli zajednički život

Njihova ljubavna priča privukla je pažnju javnosti, a Tanja je jednom prilikom detaljnije govorila o njihovom početku.

- Zanimljivo je da sam se u to vreme borila da se ne otvori kafić u mojoj zgradi u tadašnjoj "silikonskoj dolini" na Dorćolu. Sudbina je htela da, uprkos mojoj želji da se to ne dogodi, kafić bude otvoren i da za to bude zaslužan moj budući muž, za koga sam se udala nakon godinu dana - ispričala je ona, ističući da je njen suprug veliki avanturista.

Opis prvog susreta i početka veze

Dodala je i da je svadbeno slavlje ostalo u lepom sećanju.

- To je bila najbolja žurka na kojoj sam bila. Igralo se po stolovima i veselilo do kasno u noć. Venčanje i proslava bili su organizovani u jednom hotelu, dok smo se prethodno venčali u Sabornoj crkvi - navela je voditeljka svojevremeno.