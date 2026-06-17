U vremenu kada mnogi traže beg od gradske gužve, male vikendice u prirodi postaju sve traženije. Jedna takva nekretnina ponuđena je na prodaju u selu Tijanje, na obroncima planine Jelice kod Guče, a cena je 13.000 evra.

Prema oglasu vlasnika, na prodaju je vikendica površine 33 kvadratna metra sa placem od 15 ari.

Kako je navedeno, objekat ima priključak za struju, vodovod, bunar, kao i pomoćne drvene objekte, dok je vlasništvo uredno i vodi se 1/1.

Mirno selo na obroncima Jelice

Tijanje se nalazi na planini Jelici, nedaleko od Guče i Čačka, u kraju poznatom po netaknutoj prirodi, šumama i čistom vazduhu.

Ovaj deo Srbije poslednjih godina privlači ljubitelje seoskog turizma, planinarenja i vikend odmora, upravo zbog mira i prirodnog okruženja koje pruža.

Planina Jelica poznata je po gustim listopadnim šumama, brojnim izvorima i vidikovcima sa kojih se pruža pogled na Dragačevo, Čačansku kotlinu i okolne planine.

Idealno za vikend odmor

Plac od 15 ari pruža dovoljno prostora za uređivanje dvorišta, bašte, voćnjaka ili dodatnih sadržaja za odmor.

Zahvaljujući postojećoj infrastrukturi, budući vlasnik može odmah da koristi nekretninu za vikend boravak ili da je dodatno adaptira prema svojim potrebama.

Blizina Guče, poznate po Dragačevskom saboru trubača, dodatna je prednost za one koji žele da budu u prirodi, a ipak nedaleko od sadržaja i saobraćajnih veza.

Šta je navedeno u oglasu?

Vlasnik u oglasu navodi:

vikendica površine 33 m²

plac od 15 ari

struja

vodovod

bunar

pomoćni drveni objekti

vlasništvo 1/1

lokacija: selo Tijanje, planina Jelica kod Guče

cena: 13.000 evra

Za mnoge koji maštaju o vikendici u prirodi, daleko od gradske buke, ovakve nekretnine predstavljaju priliku da za relativno mali novac dobiju svoj kutak za odmor.