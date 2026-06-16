Tragedija koja se dogodila na Mikonosu, gde je u saobraćajnoj nesreći život izgubila 37-godišnja Sara Čekantini iz Toskane, potresla je čitavu Italiju.

Sara, majka trogodišnje devojčice, za nekoliko nedelja trebalo je da se uda za svog dugogodišnjeg partnera. Na grčko ostrvo doputovala je sa prijateljicama kako bi proslavila devojačko veče, ali se putovanje pretvorilo u tragediju.

Vest o njenoj smrti izazvala je veliku tugu među kolegama u fabrici Prade u Valvinji, gde je godinama radila. Prema navodima italijanskih medija, proizvodnja je privremeno obustavljena u znak žalosti.

Njeni prijatelji, kolege i meštani Badije al Pina, mesta u kojem je živela, opraštaju se od nje na društvenim mrežama.

- Sara je bila posebna devojka, uvek nasmejana, koleginica koju su svi voleli. Njena smrt nas je ostavila bez reči - navodi se u jednoj od poruka.

- Bol je ogroman. Cela zajednica Badije al Pina uz porodicu je Sare Čekantini - poručili su njeni sugrađani.

Posebno potresne bile su poruke prijatelja koji nisu mogli da prihvate da se život mlade žene ugasio samo nekoliko nedelja pre venčanja.

- Imala je malu ćerku i venčanje pred sobom. Niko ne može da poveruje u ovakvu tragediju - napisali su prijatelji.

Na društvenim mrežama pojavile su se i oproštajne poruke kolega iz Prade.

- Zbogom, Sara. Tvoj osmeh zauvek će ostati u našim srcima - glasi jedna od poruka.

- Nije trebalo ovako da bude. Počivaj u miru - napisao je jedan od njenih prijatelja.

Prema pisanju italijanskih medija, grčke vlasti otvorile su istragu o uzrocima saobraćajne nesreće. Prema prvim informacijama, došlo je do sudara dva automobila, a istražuje se da li je drugo vozilo prešlo u traku kojom se kretala Sara.

Iza nje su ostali neutešni verenik, trogodišnja ćerka, porodica i brojni prijatelji koji i dalje ne mogu da prihvate da se devojačko putovanje, koje je trebalo da bude uvod u najsrećniji period njenog života, završilo tragedijom.