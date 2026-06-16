Jedna od najpoznatijih svetskih influenserki, Tamara Kalinić, organizovala je devojačko veče u Marbelji.

Ona se uskoro udaje za verenika Filipa Testa, jednog od najuticajnijih ljudi u modnoj industriji.

Tamara je u više navrata isticala da joj je Filip najveća podrška i da se trudi da joj uvek izlazi u susret i razume njene potrebe.

- Moj partner mi često kaže: "Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu", i to mi uvek izmami osmeh. Samo jedna takva poruka meni mnogo znači, iskreno je ispričala ona, dodajući da njen verenik posebno voli Srbiju.

-Mnogo voli Srbiju i to mi je jako važno. Kada imate partnera koji dolazi iz inostranstva i prihvata vašu sredinu, to mnogo znači. Bio je veoma tužan što trenutno ne može da dođe dok sam ja tamo. Iako ne razume našu muziku, kada vidi emociju i atmosferu, kaže da primećuje koliko sam srećna sa prijateljima - navela je Tamara, dodajući da ga njeni roditelji izuzetno cene.

- Moji roditelji ga obožavaju. Uvek sam se brinula kako će tata reagovati, jer ima dve ćerke i veoma nas voli, ali kada sam videla da se njih dvojica odlično razumeju, to mi je bilo veoma važno. Osetila sam njihov blagoslov. Ponosna sam na njega i mnogo učim od njega. Možda mi je prvi put u životu da sam u vezi u kojoj i ja učim od partnera. Nisam znala koliko je to važno, a on mi često kaže da i on uči od mene - ispričala je influenserka.

Ljubav na prvi pogled u Parizu

Opisala je i kako je započela njihova veza, otkrivši da je sve počelo sasvim spontano u Parizu.

- Slučajno sam došla na rođendansku žurku prijateljice, imala sam druge planove te večeri. Bilo je to u Parizu, u hotelskoj sobi, intimno okupljanje sa petnaestak ljudi iz sveta mode koje sam uglavnom poznavala. Njega tada nisam poznavala, ali mi je odmah bio zanimljiv. Nisam tip koji se lako zaljubljuje, ali me privlači određeni šarm. Veče smo proveli zajedno u razgovoru, a primetila sam da i on traži samo moje društvo - rekla je ona.

Dodala je da je ubrzo usledio i njihov prvi susret van tog događaja.

- Pitao me je da li ću ga sutradan videti na jednoj reviji. Ja sam mislila da je to samo usputno pitanje, ali me je ujutru zvao i rekao: "Čekam te ispred ulaza". Nisam znala da će me sačekati. Stigao je, uhvatio me za ruku i bukvalno razmakao masu ljudi kako bih prošla preko reda. To mi se mnogo dopalo, jer je pokazao snažan stav - prisetila se.

Prvi susret na intimnoj zabavi u Parizu

Nakon toga usledio je i prvi sastanak.

- Pozvao me je na večeru, nisam bila sigurna da li je poslovna ili privatna, ali sam otišla. Posle tridesetak minuta shvatila sam da mi se dopada i rekla sam mu direktno: "Ti se meni sviđaš". Bio je iznenađen i odgovorio: "I ti se meni sviđaš, ali mi se tek upoznajemo". Odmah sam znala šta želim, ako postoji obostrana privlačnost, nemam vremena za čekanje - navela je ona.

Ko je Filip Testo?

Tamara je istakla da je ubrzo videla njegovu iskrenost i skromnost, iako je postigao velike uspehe u modnoj industriji.

- Očekivala sam da će se hvaliti svojim uspesima, ali on ih je umanjivao i ponašao se vrlo skromno. To mi se posebno dopalo -- dodala je.

Značaj modne karijere Filipa Testa u njihovoj vezi

Veza se vrlo brzo razvijala, pa su ubrzo počeli i zajednički život.

- Nakon šest do sedam meseci rekao mi je da je srećan što sam preuzela inicijativu i da muškarcu poput njega prija kada žena jasno pokaže šta želi. Mislim da je naša najveća snaga iskrenost, sloboda i poverenje koje od početka gradimo - zaključila je u emisiji "Balkanska ulica".

Na devojačkoj večeri u Marbelji, influenserka je zablistala u luksuznoj i skupocenoj haljini, što je dodatno privuklo pažnju prisutnih.