Influenserka Tamara Kalinić udaje se za verenika Filipa Testa, koji važi za jednog od najmoćnijih ljudi u svetu mode. Tamara je napravila svoju glamuroznu devojačku večer, a svi su zanemeli kada su je videli u mini, beloj, skupocenoj haljini.

Tamara je ponodno podelila slike sa devojačke večeri. Dok je imala veo na glavi, bela, haljina joj je stajala kao salivena. U pitanju je haljina poznatog brenda koja košta preko 2.500 evra.

- Stigla mlada - poručila je influenserka kratko.

Budući bračni par uživa u svojoj ljubavi i zajedničkom životu nakon što su se verili 2023. godine. Par je privukao veliku pažnju podelivši na Instagramu video snimak na kojem su pokazali svoja besprekorna modna izdanja, skockani od glave do pete.

Iskrenost od prvog susreta

Njihova ljubavna priča razvijala se munjevitom brzinom, te su ubrzo nakon upoznavanja počeli da žive zajedno. Tamara je na prvom sastanku brzo prepoznala svoja osećanja i preuzela inicijativu, što je Filipa prijatno iznenadilo. Iako je očekivala da će se zbog velikih uspeha u modnoj industriji hvaliti, osvojio ju je svojom skromnošću.

- Ja sam posle trideset minuta videla da se on meni sviđa, da to nije poslovna večera i rekla mu: 'Ti se meni sviđaš'. Nemam ja tu vremena, ako se ja tebi sviđam, super, ako ti se ne sviđam, zdravo doviđenja. On se jako iznenadio i rekao mi: 'Ja ovo nisam očekivao, ali i ti se meni sviđaš. Ali, mi se ne poznajemo'... Videla sam da je on jako iskren." Očekivala sam, pošto je on imao velike uspehe u svetu mode, da će on na tom prvom sastanku početi da se hvali... a on je sve svoje uspehe umanjio. Bio je nekako skroman.".

Sloboda i poverenje kao temelj odnosa



Tamarina odlučnost pokazala se kao pravi potez u njihovom odnosu. Filipo je kasnije istakao koliko ceni njenu iskrenost i to što je na samom početku postavila stvari na svoje mesto.

- On je meni posle jedno šest, sedam meseci rekao da je veoma srećan što sam ja uzela stavri u svoje ruke i da muškarac kao što je on voli da mu žena nekada kaže: 'Okej, sada ćemo ovako'. Mislim da je najlepša stvar u našoj vezi što jedno drugom dajemo slobodu i ogromno poverenje i što je ta iskrenost od samog starta uticala na to.".

Inače, Filipo važi za jednog od najmoćnijih ljudi u svetu mode.

Alo/Blic

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