Najpoznatija modna influenserka sa naših prostora, Tamara Kalinić, izgovorila je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Filipu Testi na jednoj od najromantičnijih lokacija u Italiji, na obali jezera Komo.

Glavna ceremonija venčanja održana je u čuvenoj Vili Pizzo, raskošnom zdanju smeštenom između Moltrasija i Černobija, poznatom po dugim vrtovima uz jezero, istorijskoj arhitekturi i pogledu koji ostavlja bez daha.

Tamara Kalinić se udala na jezeru Komo

Upravo ta scenografija poslužila je kao savršena kulisa za slavlje koje je okupilo više od 100 zvanica iz celog sveta.

Među gostima su se našli istaknuti ljudi iz modne industrije, bliski prijatelji mladenaca, kao i poznata imena iz oblasti menadžmenta, biznisa i influensinga.

Ceo događaj bio je organizovan u strogoj privatnosti, daleko od očiju javnosti, ali uz visok nivo estetike, emocija i pažljivo biranih detalja.

Bajkovita atmosfera i detalji venčanja

Tamara je do mesta ceremonije stigla u pratnji oca, što je bio jedan od najemotivnijih trenutaka dana.

Dok je prilazila budućem suprugu, hor od 18 članova izvodio je operske arije, a prisutni su prizor opisali kao scenu iz evropske kraljevske bajke.

Filipo Testa je za ovaj poseban dan odabrao elegantno belo odelo, usklađeno sa letnjom atmosferom venčanja na jezeru. Tamara je tokom večeri promenila dve venčanice, od kojih je svaka nosila drugačiji karakter, od klasične ceremonijalne elegancije, preko glamura za večernji deo, do sofisticiranog izdanja za slavlje.

Posebnu pažnju privukla je i dekoracija, u potpunosti usklađena sa ambijentom vile. Bajkoviti cvetni aranžmani, sveće, elegantno postavljeni stolovi, diskretni zlatni detalji i raskošna rasveta stvorili su atmosferu pravog italijanskog sna. Prostor uz jezero bio je uređen tako da svaki kadar izgleda kao scena iz modnog editorijala, romantično, luksuzno i nenametljivo glamurozno.

Ko je Filippo Testa?

Podsetimo, Filipo je italijanski modni menadžer, prepoznat po radu u luksuznoj modnoj industriji i povezivan sa modnom kućom Balmain. Njegova karijera obuhvata razvoj brenda, retail strategije i upravljanje luksuznim modnim operacijama, dok je u javnosti dodatnu pažnju privukao kroz vezu sa njom.

Za razliku od influenserke, koja je godinama prisutna u javnosti, poznat je po diskretnijem javnom nastupu, istančanom stilu i profesionalnom profilu u svetu visoke mode.

Alo/Blic