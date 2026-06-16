Tokom „Igre istine“ u rijaliti programu Elita 9, bivši supružnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su o svojoj ćerki Nori, pokušavajući da razreše nesuglasice kako ne bi ugrozili detetov interes.

Aneli je predložila da joj Asmin da punomoć nad detetom, uz dogovor da će nakon izlaska iz rijalitija omogućiti susret oca i ćerke.

-Dovešću Noru u Beograd, da se prvo upoznate - istakla je ona na početku.

-Ako budem želeo da je odvedem u Cazin? Kod Mustafe? - upitao ju je Durdžić.

Na to je Aneli odgovorila da je detetu potrebno vreme da se prilagodi ocu.

- Ne može odmah, dok malo ne provede vremena sa tobom. Daj mi papire za dete, sve ćemo se dogovoriti. Dovešću ti dete, ako tako bude. Imaš priliku da je vidiš. Prvi korak je da provedeš vreme sa detetom - poručila mu je jasno.

Durdžić je zatim otkrio svoj stav i ograničenja koja, kako je naveo, ne želi da prekorači.

- Rekao sam ti da ću ti dati punomoć da vodiš Noru gde želiš, ne branim putovanja. Međutim, ne dozvoljavam da dete bude u društvu drugih muškaraca niti da se fotografiše na taj način. Takođe, ne znam da li bi detetu promenila prezime - istakao je potom.

Ahmićeva mu je ponovila da ne planira promenu prezimena, već da želi isključivo punomoć kako bi dete moglo da dođe.

- Neću menjati detetu prezime, samo mi daj punomoć. Pozvaću svog advokata da Asmin potpiše dokumente i da moja ćerka, zajedno sa mojom majkom, dođe ovde - rekla je ona.

On je na to odgovorio da dolazak advokata nije problem, ali da mu je potrebno vreme za odluku.

- Neka dođe advokat, nije problem. Moram da razmislim - dodao je kratko.

- Da, neka dođe. Da razmisliš da li da vidiš svoje dete i da je zagrliš? - poručila je Aneli.