- Što se tiče N1, oni ne žele da im budem gost, iz jednog suštinskog razloga, jer njihovi gledaoci koji krosite njihove platforme žive u mehurima od sapunice pravljenim od mehura, ne može da mi kaže da ovo što iznosim nisu činjenice, o putevima, prugama...

-Postoji još jedan razlog, tada bi bilo potpuno jasno da oreol profesionalaca istinuljubivih ljudi padne sa njihove glavnje. Sve su zasnivali na lažima, od zvučnog topa, dečaka u Valjevu, Jovanjice, Sarajevo safarija, sve. Od toga dođemo, Vučić je lud, bolestan, nerazuman, prevazišao je sebe.

-Što sam ludak? Što sam pomislio da pozovem zemlje kandidate da dođu u Beograd. Što vam smeta to, trebalo bi da vas raduje. Ali morate da prestavite sve kao potez čoveka koji nije Srbin, koji je ubica, a zato što nemate nijedan argument, ne možete da pobedite istinu i morate da se služite lažima i ničim više - poručio je predsednik.