Dok je glumica Jelisaveta Orašanin započela vezu sa kolegom Pavlom Mensurom, javnost se sve više interesuje za to kako svoj život nakon razvoda provodi njen bivši suprug, košarkaš Miloš Teodosić.

Teodosić je, nakon kraha braka, nastavio sa svakodnevnim aktivnostima, a nedavno su ga paparaci zabeležili u centru Beograda.

Uslikan je u jednom kafiću, u koji je došao svojim Mercedesom, dok je sa njim bilo i obezbeđenje.

Nakon što je izašao iz automobila, nekoliko trenutaka je osmatrao okolinu, gledajući levo i desno kako bi proverio da li ga čekaju paparaci.

Potom je krenuo ka stepeništu koje vodi od parkinga do hale, gde je ušao u lokal i seo da popije kafu.

U jednom trenutku stigla je i dostava hrane, pa je nakratko izašao iz kafića kako bi preuzeo porudžbinu, dok je i tada uz njega bilo obezbeđenje.

Nakon što je završio kafu i doručak, ušao je u halu, a prema navodima, nije delovao naročito raspoloženo, što se moglo primetiti po njegovom izrazu lica.

Jelisaveta i Pavle više ne kriju svoju ljubav

Podsetimo, Jelisaveta Orašanin više ne krije vezu sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom, a nedavno su viđeni kako se u javnosti ljube i razmenjuju nežnosti.

-Tea i Jelisavetu nisam video zajedno već mesecima, ali sam nedavno zatekao nju i Pavla. Sedeli su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici, bili su veoma bliski, kao da su potpuno sami na svetu. Nisu se ni trudili da to sakriju, naprotiv, izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gde su prolaznici mogli jasno da ih vide. Delovali su prisno, razmenjivali su nežnosti i sve vreme su bili nasmejani - ispričao je mladić koji radi u obližnjoj trafici nedavno za Informer.

Alo/Kurir