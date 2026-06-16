Pevačica Ema Radujko našla se u centru pažnje nakon što je dospela u sudski spor sa reperom Tozlom.

Predmet spora su finansijska potraživanja, a reper se tim povodom oglasio i otkrio svoju stranu priče.

-Istina je. Reč je o dugu koji nije izmiren, ali sam ceo slučaj prepustio advokatu. Moj advokat je razgovarao sa drugom stranom i pokušao da postigne dogovor, čak je u više navrata spuštao iznos potraživanja, ali ni to nije ispoštovano - bio je jasan.

Potom objasnio kako je, prema njegovim tvrdnjama, došlo do problema sa Emom Radujko.

-Napravio sam joj kompletan nastup. Praktično je bilo dovoljno da pritisne dugme i ima spreman program u trajanju od sat do dva. Ostalo je da snimimo još jednu ili dve pesme kako bismo završili ceo projekat. Međutim, u međuvremenu sam video da već nastupa sa tim miksom. Kontaktirao sam je da pitam da li ćemo privesti kraju i preostale pesme, a ona mi je rekla da odustaje - ispričao je Tozla.

“Imam dokaze i idem do kraja”

Kako dalje tvrdi, najveći deo posla bio je završen.

Ceo projekat praktično je bio gotov. Urađeno je između 40 i 50 pesama sa kojima je već počela da nastupa. Posedujem i snimke na kojima se vidi da koristi moj miks tokom nastupa. U jednom trenutku sam smanjio cenu za 1.500 do 2.000 evra kako bismo izbegli sudski postupak. Pristao sam na kompromis, ali ni tada dug nije izmiren. Imam dokaze i spreman sam da idem do kraja. Samo je pitanje trenutka kada će sve doći na naplatu - izjavio je Tozla.

Uprkos sudskom sporu, istakao je da nema loše mišljenje o mladoj pevačici.

-Nemam ništa protiv te devojke, niti je mrzim, niti bilo šta slično. Svoj deo posla sam odradio i želeo sam samo da budem plaćen za ono što sam uradio. Više puta sam spuštao cenu, ali je odbila i to da plati. Ponavljam, nemam ništa lično protiv nje, smatram samo da je veoma neodgovorna i to je sve - zaključio je reper za Hype.

Oglasio se advokat tužioca i otkrio dalji tok postupka

Povodom celog slučaja oglasio se i Denis Kurtović, advokat koji zastupa tužioca.

Naglasio je da je tužba potkrepljena dokazima, ali da će konačnu odluku doneti nadležni organi.

-Ne bih prejudicirao ishod postupka, jer je to isključivo u nadležnosti suda. Ono što mogu da kažem jeste da smo u tužbi izneli konkretne činjenice i predložili dokaze za koje smatramo da u potpunosti potkrepljuju navode tužioca. Konačnu odluku doneće sud nakon sprovedenog dokaznog postupka i saslušanja stranaka - konstatovao je na kraju.