Arbitražni sud u Moskvi odbio je zahtev banke "Juroklir" da se obustavi prinudno izvršenje odluke o naplati oko 200 milijardi evra odštete u korist Banke Rusije, pokazuju sudski podnesci.

Belgijska banka je 4. juna podnela zahtev za obustavu izvršnog postupka, koji je sud razmatrao na sednici održanoj u četvrtak.

"Zahtev za obustavu izvršnog postupka je odbijen", rekao je izvor Sputnjika.

Arbitražni sud u Moskvi je 15. maja u potpunosti usvojio tužbu Banke Rusije protiv "Juroklira" i naložio isplatu odštete u više valuta, u ukupnom iznosu od oko 200 milijardi evra.

Nekoliko dana kasnije, 26. maja, sud je na zahtev Banke Rusije odlučio da se presuda izvrši odmah.

Sud je 2. juna izdao nalog za sprovođenje te odluke, a Deveti arbitražni apelacioni sud je 8. juna odbio žalbu "Juroklira" na hitno izvršenje presude.

Sud je u četvrtak razmatrao i zahtev "Juroklira" za dodatno pojašnjenje načina i postupka izvršenja sudske odluke, ali je i taj zahtev odbijen.

Imovina Centralne banke Rusije je zamrznuta nakon početka Specijalne operacije u Ukrajini 2022. godine. Najveći deo sredstava, prema procenama Centralne banke, koja iznosi oko 200 milijardi evra, uzimajući u obzir izgubljenu dobit – čuva se u najvećem evropskom depozitaru, "Jurokliru".

Centralna banka Rusije je 12. decembra podnela tužbu Arbitražnom sudu u Moskvi protiv belgijskog depozitara zbog pokušaja EU da prisvoji zamrznutu rusku imovinu. Iznos potraživanja iznosi 18,2 biliona rubalja, a obuhvata vrednost rezervi i izgubljenu dobit CB Rusije.