Bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić, objavio je na Instagramu emotivan snimak sa svojom decom koji je nastao u trenutku kada je došao po njih u vrtić.

Ipak, ono što je privuklo pažnju, jeste njegov stav o sudskoj odluci koliko posle razvoda od pevačice može da provodi vremena sa decom.

- Nema tog sudije, nema te presude koja može da pobedi moju ljubav prema njima. Nema tog čoveka koji je jači od srca njihovog tate. Nisam otac za svaku drugu sredu i svaki drugi vikend. Ja sam njihov tata za svaki dan, u mislima, u srcu i u svakoj borbi koju vodim za njih. Moje vreme sa njima možda ima svoj raspored, ali moja ljubav prema njima nema granice. Mnogo toga nemogućeg sam uradio u životu. Zato znam da mogu da napravim i jedan poseban kalendar za nas. Kalendar u kojem će mnogo više dana sa njima imati svoje mesto, jer ljubav prema njima ne može da stane ni u jednu presudu, ni u jedan datum. Jer ono što nosim u srcu za njih nema ograničenje - napisao je Pantić uz video-snimak kada je dolazio po ćerku i sina u vrtić.

Podsetimo, par se razveo zvanično početkom februara ove godine, a nekoliko meseci pre su stavili tačku na svoj odnos. Jovan se tada iselio iz kuće koju su kupili sa dolaskom dece. O razlozima razvoda ni Marija ni Jovan nisu želeli da govore javno.

"To je za mene završena priča"

Marija Mikić u februaru mesecu zvanično je potpisala papire za razvod braka od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece.

- Što se toga tiče, ništa ne bih dalje komentarisala. To je za mene završena priča. Neću da se vraćam u prošlost, to je to - rekla je kratko Marija Mikić za domaće medije.

Podsetimo, Marija Mikić stavila je tačku na brak sa Jovanom Pantićem sa kojim je dobila dvoje dece, a nedavno je prvi put otvorila dušu o razvodu i iznela detalje njihovog odnosa.

Naime, Marija je tada naglasila da su i njoj i njenom bivšem suprugu deca na prvom mestu i da su zbog njih ostali u korektnim odnosima, i da rastanak nije lak, ali da vremenom sve prođe.

- Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali i prvenstveno za našu decu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubeđena u to. Žena da bi se razvela mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle budeš bolje - rekla je Marija na TV Adria.

Ona je otkrila i da je potražila stručnu pomoć kako bi se lakše nosila sa čitavom situacijom.

- Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje dece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Deca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način. Uvek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama - govorila je za Blic.

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