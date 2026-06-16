Pevačica Goca Tržan nikada se nije libila da govori iskreno i otvoreno o gorućim društvenim temama, naročito, od kada je ušla u ulogu voditeljke, a čini se da su joj omiljena tema muško-ženski odnosi.

Tako se popularna pevačica jednom prilikom osvrnula i na "alfa mužjake", nazivajući jednu vrstu muškaraca tim imenom.

- Da li vam se desilo nekada da na ulici muškarci dobace iz nekog auta ili sa građevine? Da li vas to s*ksualno uznemirava? - pitala je Goca, dok je žena iz publike dobacila "da je to kao ružno".



"Šta je, bre, tu ružno?"

- Šta je bre tu ružno, je l‘ ste normalne? Pa da nema tih na baušteli niko ti nikada ne bi rekao da si dobra riba - izjavila je Goca Tržan, a upravo ova rečenica izazvala je salvu komentara na "X" mreži pre dve godine.

"Užas", "Kako bi reagovala da njenoj ćerki neko dobacuje tako", "Ona je majka ženskog kod deteta i ovako priča", "Žena ima stav, ne razumem zašto se bunite", "I kako reaguje njena ćerka na ovo", "To je njeno mišljenje", samo su neki od komentara.

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