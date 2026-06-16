Prema podacima statističke službe, pad broja stanovnika zabeležen je prvi put od 2020. godine, navedeno je u saopštenju Destatisa.

Neto imigracija od 235.000 ljudi nije bila dovoljna da nadoknadi prirodni pad stanovništva, pošto je broj umrlih premašio broj rođenih za 352.000.

Najveći pad stanovništva registrovan je u istočnim saveznim državama, gde je broj stanovnika smanjen za 0,5 odsto, dok je u zapadnim državama zabeležen pad od 0,1 odsto.

Rast broja stanovnika ostvarili su samo Berlin i Hamburg, sa po 0,4 odsto, i Bremen sa 0,3 odsto.

Kada je reč o starosti stanovništva, broj osoba starosti od 60 do 79 godina povećan je za 358.000, dok je ukupan broj stanovnika starijih od 60 godina porastao za 387.000.

Njihov udeo u ukupnoj populaciji dostigao je 31 odsto.

Broj stranih državljana u Nemačkoj porastao je za 39.000 i krajem 2025. godine iznosio je 12,4 miliona.

To predstavlja znatno sporiji rast u odnosu na prethodnu godinu, kada je broj stranaca povećan za 283.000.

Najbrojnije strane zajednice u Nemačkoj čine državljani Turske sa 1,385 miliona ljudi, zatim Ukrajine sa 1,167 miliona, Sirije sa 856.000, Rumunije sa 763.000 i Poljske sa 700.000.

Destatis navodi da su podaci zasnovani na rezultatima popisa stanovništva iz 2022. godine, dok su podaci o prirodnom priraštaju za 2025. godinu za sada preliminarni.