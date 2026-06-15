Slavni portorikanski pevač Riki Martin (54) stigao je u Srbiju, gde će boraviti nekoliko dana, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekan je srdačno i u velikom broju.

Riki Martin je u Beograd stigao čak dva dana pre svog zakazanog koncerta. Nastup svetske pop zvezde biće održan na jubilarnom, Petom Belgrejd river festu. Riki sa sobom donosi bogat muzički opus. Od megahitova kao što su "Livin' la Vida Loca", "Maria", "Vuelve", "She Bangs", pa sve do najnovijih numera, publika će imati priliku da prisustvuje pravoj muzičkoj antologiji.

Podsećanja radi, latino zvezda danas otvoreno govori o svom životu, porodici i identitetu, ali put do prihvatanja sebe bio je dug i težak. Iako je oduvek maštao o velikoj porodici, godinama je skrivao svoju seksualnu orijentaciju od javnosti.

Rođen kao Enrike Martin Morales, pevač je dugo ćutao o privatnom životu. Mediji su ga godinama predstavljali kao velikog zavodnika i povezivali sa brojnim ženama, ali on nikada nije javno potvrdio nijednu od tih veza.

Prekretnica se dogodila 2010. godine kada je odlučio da javno progovori o svojoj seksualnosti.

-S ponosom mogu da kažem da sam homoseksualac i da sam blagosloven - napisao je tada, priznajući da mu je to donelo veliko olakšanje nakon godina skrivanja.

Kasnije je iskreno govorio o unutrašnjim borbama kroz koje je prolazio tokom odrastanja.

-Maltretirao sam ljude za koje sam znao da su gej. Hteo sam da pobegnem od toga - rekao je u jednom intervjuu, osvrćući se na period kada nije mogao da prihvati sopstveni identitet.

Uprkos izazovima, želja za porodicom nikada ga nije napustila. Putem surogat majke dobio je sinove Matea i Valentina, a kasnije i ćerku Lusiju. Očinstvo je, kako kaže, potpuno promenilo njegov život i prioritete.

Ljubav je pronašao sa umetnikom Jvanom Josefom, sa kojim je započeo vezu nakon dopisivanja o umetnosti. Venčali su se daleko od očiju javnosti, a i nakon razvoda ostali su posvećeni zajedničkom odgajanju dece.

Danas Riki Martin ističe da je iskrenost prema sebi najvažnija životna lekcija. Svojoj deci prenosi poruku da nikada ne kriju ono što jesu i da se ljubavi ne treba stideti.

„Da sam znao koliko je dobar osećaj biti svoj, priznao bih to mnogo ranije“, poručio je pevač.

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