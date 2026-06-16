Poznati latino pevač Riki Martin (54) stigao je u Beograd pre dva dana, a večeras ga očekuje veliki nastup pred domaćom publikom.

Uoči koncerta, svetska zvezda iskoristila je priliku da uživa u čarima srpske prestonice, ali i da svoje utiske podeli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Boravak u Beogradu provodi u društvu najmilijih, a kako je pokazao na Instagramu, slobodno vreme najpre je iskoristio za opuštenu šetnju gradskim ulicama sa svojom decom.

Ipak, najveću pažnju privukla je njegova naredna objava.

Neposredno pred nastup, Riki je objavio fotografiju iz hotelske sobe na kojoj pozira bez majice.

Ne krije koliko mu se Srbija svidela

Selfi ispred ogledala izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su primetili da pevač, uprkos tome što je zakoračio u šestu deceniju života, izgleda besprekorno i održava zavidnu fizičku formu.

Da mu boravak u Srbiji i te kako prija, potvrđuje i objava koju je objavio na svom Instagram profilu, gde nije krio oduševljenje Beogradom.

-O, Beograde, prelep si! Vidimo se večeras - napisao je uz fotografiju, dodavši i zastavu Srbije.

O njegovom dolasku govorio je i jedan srpski pevač koji je imao priliku da se susretne sa svetskom muzičkom zvezdom.

Posebnu pažnju privukla je informacija da je tokom obilaska grada nastala prava pometnja kada je slavni pevač zamolio vozača da se zaustavi u Knez Mihailovoj ulici.

Kako se navodi, želeo da kupi autentične srpske suvenire, među kojima su se našli tradicionalna šajkača i zastava Srbije.