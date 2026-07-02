Posle brojnih snimaka koji su preplavili društvene mreže, jedna devojka postala je zaštitno lice ovogodišnje Vraneške olimpijade

U razgovoru za Pogled.me, Hristina Radenović govori o tome zašto je vašar nešto što bi svako trebalo da doživi makar jednom, otkriva najzanimljivije anegdote, poredi atmosferu sa koncertom Rikija Martina i šalje duhovitu poruku i njemu i Ćani. Iskreno priča o tradiciji, mladima, prijateljstvu i zbog čega smatra da se upravo na vašaru ljudi osećaju najslobodnije.

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