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„Dovela bih Ćanu pred Rikija Martina da vidi šta je žena“: Djevojka koja je obilježila Vranešku olimpijadu o Crnogorcima, vašaru i provodu
Od poruke Ćani i Rikiju Martinu do priče o Crnogorcima, tradiciji i vašaru koji je postao pravi hit među mladima - intervju koji je osvojio društvene mreže
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„Dovela bih Ćanu pred Rikija Martina da vidi šta je žena“: Djevojka koja je obilježila Vranešku olimpijadu o Crnogorcima, vašaru i provodu
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