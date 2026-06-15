Pre tačno deset godina pozorišnu scenu i domaću javnost duboko je potresla vest o iznenadnoj smrti legendarnog glumca Milorada Mandića Mande, koji je preminuo na sceni, tokom izvođenja predstave.

Njegov odlazak i danas se pamti sa velikom tugom, a oni koji su se tog dana zatekli u pozorištu nikada neće zaboraviti prizor kojem su svedočili.

Tog kobnog dana Manda je izlazio pred publiku u kostimu Kapetana Kuke. Njegova koleginica Sloboda Mićalović prisetila se jednog od najtežih trenutaka u svojoj karijeri. Glumica je otvoreno govorila o danu koji je zauvek promenio pozorišnu scenu, budući da se i sama nalazila u pozorištu kada je Manda kolabirao pred njenim očima.

- Predstava je počela normalno i sve je bilo u redu prvih 15 minuta, a onda je na scenu izašao Manda u ulozi Kapetana Kuke, samo je odjednom pao na pod. Mi smo mislili da je to sve deo predstave, a onda su se u sali upalila svetla i shvatili smo da nešto nije u redu.

Kada su shvatili da nije reč o glumi, iz publike je na pozornicu istrčala Mandina supruga, a za njom i njena koleginica, glumica Sloboda Mićalović, koja je sa ćerkom prisustvovala premijeri. Gledaoci su ubrzo evakuisani, a o dramatičnim trenucima u sali svedoče i njihove reči:

- Zavesa se odmah spustila i nas su sve zamolili da izađemo iz sale, a ubrzo je stigla Hitna pomoć - rekla je glumica za "Berane online".

Nije mu bilo spasa

Uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći, koja je na licu mesta pokušala da reanimira slavnog glumca, spasa mu nije bilo. O ovom teškom trenutku za "Berane online" progovorila je Sloboda Mićalović, ističući neobičnu simboliku tog tragičnog dana:

- Sudbina je napravila taj neki krug, čudan... Da sam ja bila na toj poslednjoj predstavi kada je on umro na sceni... On je umro na rukama meni i svojoj ženi. Mi smo bile, gledale, skočile, videle... Čudno se taj krug zatvorio.

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