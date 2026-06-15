Naveo je da je požar pod kontrolom.

Miković je dodao da dva vatrogasca imaju ogrebotine od stakla i da je reč o lakšim povredama.

"Jedan je zadobio povredu palca, kako je puklo staklo pa se čovek malo ogrebao. Ta dva vatrogasca su baš sa veoma lakim povredama", rekao je on.

Miković je naveo da će, kada ekipe na terenu budu sigurne da se požar više neće širiti, onda objaviti lokalizaciju požara.

Prema njegovim rečima, gašenje požara otežava sama konstrukcija objekta.

Miković je rekao da je na terenu 45 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila.

U tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu jutros je oko 6 časova izbio je veliki požar, a gust crni dim vidi se iz više delova grada.





