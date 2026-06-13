O izjavi pevačice Sandre Rešić, u kojoj je istakla da joj je Mina Kostić ukrala bakšiš od 500 evra, već mesecima ne prestaje da se govori.

Sada je o spornoj situaciji govorio i pevač Boris Stjepanović, koji je tvrdio da je isto doživeo od Mine.

- Mina je bila u žiži javnosti. Želeći da demantujem Sandru Rešić ispričao sam da se to desilo meni. Ne kajem se zbog te izjave, stojim iza toga. Sandra pokušava da prisvoju tu priču, jer nije normalna. Ona nije bila to veče u lokalu gde su pare ukradene meni - rekao je on, pa otkrio da li je Mina pokušala da mu se opravda kasnije.

- Mina je to pokušala da opravda ističući da je to njen način rada. Ona tako funnkcioniše sa svojim muzičarima. Rekao sam joj da je to trebalo da kaže pre nego što je odnela, odnosno, ukrala pare sa svirke. Sa njenim bivšim mužem Igorom sam dobar, nedavno smo se videli - rekao je Boris za Hype.

"I Sloba mi je krao pare"

Dao je komentar i na to što je hospitalizovana.

- Ne želim nikome zlo, želim joj brz oporavak - rekao je on i prokomentarisao njenu vezu sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

- Ispratio sam, meni to deluje kao neki marketing - podvukao je on, a onda je opleo i po pevaču Slobi Vasiću, koji je takođe boravio na psihijatriji, a za kog tvrdi da mu je i on krao bakšiš.

- I on mi je uzimao pare na svirci, na splavu, tako isto kao Mina. Sloba verovatno trpi alkohol dugi niz godina. Na istom smo splavu radili, verovatno isto leto. Njih dvoje su krali bakšiš, a onda su oboje završili u ludnici - rekao je Stjepanović.

Alo/Hype

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