Samo dan nakon šuškanja da se pevač Slobodan Sloba Vasić razvodi od supruge Jelene, ekipa našeg dnevnog lista došla je do skandaloznih prepiski za koje naš izvor tvrdi da su nastale 30. juna i 1. jula.

Glavni akter dopisivanja sa devojkom čiji je identitet poznat redakciji Alo! upravo je oženjeni Vasić, a ono što je šokantno jeste da samo pet dana nakon izlaska iz psihijatrijske klinike „Dr Laza Lazarević“ devojku zove u svoj stan na druženje.

Kako se dodatno vidi na fotografijama ekrana koje su došle do našeg lista, u pitanju je zvanični Instagram profil pevača (⁠slobavasic_official⁠) sa verifikacionom plavom kvačicom. Komunikacija otkriva uporno dozivanje i dogovaranje susreta, a pevač započinje razgovor rečima: „Malena“, uz emotikone poljubaca i uz upitnike, jer devojka nije odmah odgovarala.

Nakon što poruke ostaju neodgovorene, pevač je poziva preko audio-poziva uz poruku: „Zvao sam te, nema te nigde“.

U nastavku prepiske koja datira s kraja juna i početka jula pevač direktno pita sagovornicu: „Hoćeš kod mene?“. Kada devojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pevač odgovara: „Naravno“, i poziva je uz reči: „Pa hajde, za koliko si tu?“.

Povodom ovih poruka, ali i navoda da se pevač razvodi, kontaktirali smo sa Slobom Vasićem, koji je i pored dokaza demantovao da je vodio spornu komunikaciju.

- Ni sa kim se nisam dopisivao, nemam potrebu da se pravdam, ali ako nam je već do istine, onda da kažem. Sad se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo, nekada su ljudi pomagali jedni drugima, a sada samo odmažu - rekao je za Alo! Sloba Vasić.

Nedugo posle oglašavanja Sloba Vasić je navodno napustio porodični dom nakon što je njegova supruga Jelena Vasić dobila dokaze da ju je varao.

Vasić i njegova žena su navodno imali žustru svađu, nakon koje je on odlučio da ode. Kako se navodi, odnos im je u poslednje vreme na klimavim nogama, budući da je Vasić nastavio sa konzumiranjem alkohola, a prepiska je samo bila kap koja je prelila čašu.

Sada se oglasila Jelena Vasić koja ne krije koliko je ovo težak period za celu porodicu. Naime, ona je objavila snimak iz automobila u kome sluša čuvenu pesmu Letećih Odreda sa stihovima: "Pevali smo stare pesme, radili i što se ne sme, ali nikad nismo varali! Voleli smo staro mesto, odlazili tamo često gde smo prvi put se ljubili". Jelena je uz emotivni snimak kratko napisala: "Terapija". Očigledno je da joj samoća i tišina prijaju te je tako odlučila da vreme provede što suže u automobilu.

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