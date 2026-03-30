Srđan Predojević je svojevremeno ugostio Vedranu Rudan, a o njihovom sukobu u emisiji se i dalje priča.

Budući da je Vedrana tokom jutarnjeg programa pogrešno najavljena, iskoristila je priliku da Srđanu prebaci za to i to odmah nakon što ju je najavio kao gošću.

- Hvala vama što ste me pozvali i krivo najavili i rekli da sam Vesna i da sam iz Zagreba, ali uglavnom su voditelji retardirani, je l' tako? - odmah je oštro i bez dlake na jeziku, u svom stilu, nastupila književnica.

- A... Znači gledate naš program celog jutra? To je činjenica da sam vas najavio pogrešnim imenom - suzdržao se Srđan da ne prasne u smeh.

- Jes' da vi ne čitate knjige, ali ste čuli nešto o tome - dodala je Vedrana u svom prepoznatljivom stilu.

- Trenutno se bavite pisanjem - započeo je Predojević.

- Ali stalno gluposti govorite. Pisanjem se bavim 30 godina, zamislite da ja Vama kažem "Trenutno ste voditelj"? - rekla je ona.

"Dobro ste se držali"

Srđan se uspešno kontrolisao ovih nekoliko minuta, ali se na kraju snimka ipak čuje da je malo falilo da ne prasne u smeh.

- Dobro ste se držali - priznala je spisateljica na kraju.

