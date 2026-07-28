Naizgled običan trenutak po povratku sa odmora pretvorio se u početak porodične drame koja je, prema navodima objavljenim na društvenim mrežama, okončala brak dug tri decenije.

Žena iz Prijedora tvrdi da je po povratku sa letovanja u korpi sa prljavim vešom pronašla ženski donji veš koji nije pripadao njoj. Upravo taj detalj probudio je sumnju da je njen suprug vodi dvostruki život.

Sumnja je prerasla u potragu za istinom

Kako je anonimno ispričala, suprug je tokom njenog odmora ostao kod kuće, pravdajući se poslovnim obavezama. Međutim, nakon što je pronašla sporni komad garderobe, odlučila je da ne reaguje impulsivno.

Umesto svađe, počela je da proverava njegove navodne službene obaveze, razgovara sa ljudima iz poslovnog okruženja i prikuplja informacije koje bi potvrdile ili opovrgle njene sumnje.

Prema njenim tvrdnjama, tragovi su je doveli do žene iz Sanskog Mosta, za koju navodi da je takođe udata i ima porodicu.

Pismo umesto rasprave

Umesto burne rasprave sa suprugom, žena je odlučila da napiše pismo drugoj ženi.

U njemu je opisala svoju bol zbog izdaje i poručila da joj vraća pronađeni komad veša, uz reči da se povlači iz odnosa "uzdignute glave".

Istovremeno je suprugu poslala fotografiju pronađenog veša i kratku poruku kojom je, prema njenim navodima, stavila tačku na njihov tridesetogodišnji brak.

Novi početak

Kako navodi u svojoj objavi, nakon svega napustila je porodični dom i preselila se kod sestre u Srbiju, gde je započela novo poglavlje života. Dodaje i da je pokrenula postupak za razvod braka.

Njena ispovest ubrzo je privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvala brojne reakcije.

Ipak, treba imati u vidu da se ova priča zasniva isključivo na anonimnoj objavi sa društvenih mreža i tvrdnjama jedne strane, te nije moguće nezavisno potvrditi sve navedene detalje.