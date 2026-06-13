Željko Mitrović je nedavno usred emisije kaznio Jovanu Jeremić.

U programu se tada pojavio sa razlogom koji Jovani nije išao u prilog, a njegovim rečima je brujao region.

Naime, Mitrović je tada doneo odluku da u programu uživo kazni Jovanu i to sa 50 odsto od plate.

- Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim - rekao je Željko.

- Što? - pitala je Jovana.

- Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali ja želim porodici tog čoveka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumela - istakao je Mitrović.

"Živ program je živ program"

- Viteški sam to iznela. Naučila sam, priznam kad pogrešim - rekla je Jeremićeva.

- I izvinjavamo se što je jedan gost uvredio jednog pripadnika ambasade, to su diplomate, taj respekt ne sme da ponestane. Ali živ program je živ program, ne možemo da budemo odgovorni šta će ko da odgovori - rekao je Željko.

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