Pevačica Višnja Petrović privukla je veliku pažnju na plaži, gde je uživala u sunčanom danu i odmoru.

Tom prilikom pokazala je zavidnu figuru i isklesane trbušnjake u minijaturnom roze kupaćem kostimu koji joj je savršeno pristajao.

Dok se opuštala na ležaljci, spas od visokih temperatura pronašla je u osvežavajućem plavom koktelu.

U crnim modernim naočarima i potpuno opuštenom izdanju, Višnja je još jednom potvrdila zašto važi za jednu od atraktivnijih dama domaće estrade.

Njeno letnje izdanje izazvalo je brojne pozitivne komentare, a mnogi su istakli da pevačica nikada bolje nije izgledala.

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem"

Međutim, ona je ranije privukla pažnju javnosti i iskrenom ispovešću o svom ljubavnom životu, kada je priznala da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem.

Kako je navela, bila je svesna njegove situacije, ali je ipak ušla u odnos.

-Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ne pravim probleme, bila je to burna veza. Bila sam svesna da je zauzet, ali me to tada nije zanimalo. Htela sam zabavu, ali se zabava pretvorila u ljubav. Svi morališu, volim da probam sve, osim droge, jer nisam poročna - iskreno je rekla tokom boravka u rijaliti programu Zadruga.

Dodala je da nije želela da pristaje na kompromise u industriji u kojoj je započinjala karijeru i poslala snažnu poruku ženama.

-Kada sam, nakon što sam dobila obline kao devojka, išla sama na kastinge, doživela sam mnogo neprijatnosti. Tada sam shvatila da ne želim da budem deo takvog sveta i da ne mogu da igram po tim prljavim pravilima. Svaka žena na ovom svetu treba sebi da dozvoli luksuz da spava sa kim želi, a ne sa kim mora. Nakon svih tih ponuda, imala sam i ljude na sastancima koji su mi govorili: "Višnja, vidimo da si potpuno van tog sveta, ali ovde to tako funkcioniše". To sam prebolela, a muzika mi se kasnije sama dogodila - zaključila je pevačica.