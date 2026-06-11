Pevačica Milica Todorović, nakon duže pauze zbog porođaja, vratila se poslu i na svom prvom nastupu napravila pravu atmosferu u jednom klubu.

Ona je tokom svirke nakratko prekinula nastup, a zatim se obratila momcima koji su se nalazili u publici sa direktnim pitanjem i zahtevom.

-Brate, kaži mi, ja ne mogu da gledam ovo. Kaži mi - rekla je Milica u trenutku kada je nastala kratka neprijatna tišina.

"Što si došao u klub?!"

Potom je usledila njena reakcija na atmosferu u klubu.

-Pa ti ne voliš pesmu, pa što si došao u klub?! - upitala je ona.

Nakon toga, kroz osmeh se obratila i njegovom društvu, komentarišući situaciju.

-A vi ste ga doveli na silu, a on tipa roker, jel? Aaaa, okej, okej - nastavila je pevačica.

Milica je zatim sa bine nastavila da podiže atmosferu i publici poručila da želi da vidi više energije i raspoloženja.

-Momci, momci! Malo nešto, veselje, veselje - dodala je potom.

Pevačica u minusu 16 miliona

Podsetimo, Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon što je ostala u drugom stanju, a tek nedavno počela je da se vraća nastupima.

Malo ko zna da godinama unazad posluje preko sopstvene firme. Prema podacima dostupnim u Agenciji za privredne registre (APR), njena kompanija je tokom prethodne godine ostvarila prihode od 14 miliona dinara, dok su rashodi premašili 13 miliona dinara.

Kako se navodi u finansijskim izveštajima, pevačica je sebi isplatila lična primanja u iznosu od gotovo 17 miliona dinara, zbog čega je 2025. godinu završila sa gubitkom od 16.301.000 dinara.