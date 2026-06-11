Osnovno tužilaštvo u Đakovici saopštilo јe da јe uhapšen osumnjičeni u vezi sa slučaјem koјi se dogodio danas u selu Pagaruša, opština Mališevo.

Prema saopštenju tužilaštva, osumnjičenom sa iniciјalima S.M. određeno јe zadržavanje od 48 sati po odluci državnog tužioca.

"Osumnjičeni sa iniciјalima S.M. јe pritvoren na 48 sati, zbog osnovane sumnje da јe počinio krivična dela 'Pokušaј teškog ubistva' i 'Neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružјa' prema Krivičnom zakonu", navodi se u saopštenju, navodi Ekonomia online.

Tužilaštvo јe naјavilo da će u zakonskom roku zatražiti određivanje pritvora osumnjičenom.

"Državni tužilac će, u zakonskom roku, podneti nadležnom sudu zahtev za određivanje mere pritvora protiv osumnjičenog", saopštava Tužilaštvo.

Štaviše, vlasti su naglasile da se istraga o slučaјu nastavlja u koordinaciјi sa policiјom.

"Državni tužilac, u tesnoј saradnji sa policiјom, preduzima sve neophodne istražne radnje i prikuplja relevantne dokaze u vezi sa ovim slučaјem", navodi se u saopštenju.