Glumac Pavle Mensur, koji je u emotivnoj vezi sa koleginicom Jelisavetom Orašanin, svojevremeno je otkrio da ga kod žena najviše privlači njihov osmeh.

Nakon devet godina zajedničkog života, brak glumice i proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića okončan je, a javnost je dodatno uzburkala vest da je Orašaninova ubrzo potom uplovila u romansu sa mlađim kolegom, sinom Irfana Mensura i Srne Lango.

Iako akteri ove priče nisu javno govorili o detaljima odnosa, njihove ranije izjave ponovo su dospele u fokus javnosti.

-Zaista nemam određeni tip devojke, osim ako se lep osmeh ne računa kao tip. S druge strane, to se nekako podrazumeva. Neka bude osmeh, mene osvaja osmeh. Kada žena ume lepo da se smeje - rekao je Pavle svojevrmeno.

Ne kriju više svoju ljubav

Podsetimo, Jelisaveta Orašanin uplovila je u emotivnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, dok su je komšije iz kraja u kojem je živela sa Milošem Teodosićem nedavno zatekle u njegovom prisnom društvu.

Prema navodima jednog komšije, Jelisaveta i Teodosić već mesecima nisu viđeni zajedno.

-Tea i Jelisavetu nisam video zajedno već mesecima, ali sam nedavno zatekao nju i Pavla. Sedeli su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici, bili su veoma bliski, kao da su potpuno sami na svetu. Nisu se ni trudili da to sakriju, naprotiv, izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gde su prolaznici mogli jasno da ih vide. Delovali su prisno, razmenjivali su nežnosti i sve vreme su bili nasmejani - ispričao je mladić koji radi u obližnjoj trafici.

Sličan utisak deli i jedna komšinica koja živi u blizini zgrade u kojoj su ranije boravili njih dvoje sa decom.

-Šta da vam kažem, meni su oni oduvek delovali pomalo udaljeno. Kao da među njima nikada nije bilo prave hemije. Bio je povučen i zatvoren, ona rezervisana… Sve je više delovalo kao navika nego kao ljubav. Ipak, imaju divnu decu, zaista lepo vaspitanu, i kao komšije su uvek bili korektni. Ali iskreno, mislim da je razvod bio samo pitanje vremena - navodi ona za Informer.

Iselila se iz stana pre tri meseca

Inale, glumica se iselila iz stana na Vračaru pre tri meseca.

-Pre tri meseca su se selili iz tog stana u drugi deo grada. Lično sam ih selio i imao sam utisak da se sele zajedno kao porodica, ali se kasnije ispostavilo da je, zapravo, ona napustila stan - izjavio je izvor za Telegraf.