U obraćanju vlade kancelar je istakao nemačku podršku napadnutoj zemlji, rekavši da se Ukrajina "više od četiri godine bori za svoju slobodu", na šta su se iz poslaničkog kluba AfD-a začuli podsmesi, piše WELT.

"Znakovito je što se ovde smejete. Smejete se sudbini miliona ljudi u toj zemlji i putujete na prijeme sa šampanjcem u Moskvu. Srećan vam put i ubuduće. Ukrajina ne brani samo svoju slobodu, već i našu slobodu. Ona brani slobodu i bezbednost cele Evrope", rekao je Merc.

On je dodao da se, zbog ruske "očigledne spremnosti na eskalaciju", jača istočno krilo NATO-a, ali da se istovremeno podržavaju napori za postizanje rešenja pregovorima. Naglasio je da se održiv mir može postići samo kroz pregovore u kojima učestvuju Ukrajina, Rusija, SAD i Evropa.

Predlog za pridruženo članstvo Ukrajine

Merc je poručio da Ukrajina dugoročno pripada Evropskoj uniji, te rekao da je zemlja ostvarila značajan napredak u reformama i zato predložio pridruženo članstvo, koje bi Ukrajini omogućilo redovno učešće na samitima EU.

"Ukrajinski poverenik, za sada bez portfelja i prava glasa, bio bi lice Kijeva u Briselu", objasnio je Merc.

Takođe je predložio da ukrajinski poslanici bez prava glasa mogu da učestvuju u raspravama Evropskog parlamenta.

Kancelar je istakao da puno članstvo strogo zavisi od ispunjavanja pristupnih uslova i obećao da će Ukrajina biti podržavana u svojoj odbrambenoj borbi protiv Rusije koliko god bude potrebno.