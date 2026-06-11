Zbog pucanja glavnog cevovoda u Kninu je već treći dan bez vode između 70 i 80 odsto stanovništva što se, kako pišu hrvatski mediji, nije dogodilo ni tokom ratnih godina.

Knin je nekada bio centar Republike Srpske Krajine, iz kojeg su tokom zločinačke vojno-policijske akcije, iz avgusta 1995. godine, proterani gotovo svi Srbi.

Gradonačelnik Marijo Ćaćić istakao je da je reč o najvećem komunalnom kvaru od Domovinskog rata. Pukla je vodovodna cev prečnika 30 centimetara, stara oko 70 godina, a pretpostavlja se da je mogla biti dodatno oštećena tokom jednog od potresa.

Sanacija kvara pokazala se izuzetno zahtevnom jer se cev nalazi na dubini od šest metara, na nepristupačnom i strmom terenu u gustoj šumi, gde je postojala i opasnost od klizišta.

Nakon što su radnici obezbedili teren i stvorili uslove za zamenu oštećenog dela, očekuje se postupno puštanje vode i normalizacija snabdevanja.

Voda je nestala u utorak uveče, a grad se trenutno snabdeva iz cisterni, pa i domovi za stare.