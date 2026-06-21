Žika Jakšić je danas poznat kao voditelj emisije "Nikad nije kasno", a malo ko se seća i zna čime se bavio pre toga.

Pre nego što je započeo karijeru producenta bio je član benda "Ritam srca".

Bend nije dugo opstao, ali su za pet godina uspeli da snime čak četiri albuma i stvore hitove koji se i danas pevaju na proslavama.

Među najveće hitove ovog benda ubrajaju se: "Marija", "Od boga stvorena", "Jovana" i "Ja hoću sad".

Pored Jakšića , koji je bio bas gitarista, "Ritam srca" su činila još trojica muškaraca.

Zanimljivo je da je među njima bio i pevač Dragan Ćirković Ćira koji je nastavio solo karijeru.Pre nego što je počeo da se bavi muzikom, Žika je završio pedagošku školu.

Saša Popović mu je rekao da "nije normalan"

Idejni je tvorac " Zvezda Granda ", formata koji je iznedrio brojne folk pevače.

Na ideju je došao dok je živeo u Nemačkoj.

Gledao je šou programe i shvatio šta je potrebno za uspešan šou. Međutim, jedna angedota prati nastanak najpopularnijeg domaćeg muzičkog takmičenja.

Kada je prvi put Saši Popoviću predstavio svoju ideju on mu je rekao da "nije normalan", piše "Objektiv".

BONUS VIDEO:



