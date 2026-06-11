"Danas smo svedoci veoma specifičnog fenomena,drugog buđenja Afrike. Nakon što je izborila političku nezavisnost, a posle decenija samostalnog razvoja, afričke zemlje sada žele da same upravljaju svojim prirodnim resursima", rekao je Lavrov, prenosi Sputnjik.

On je dodao da je u kontekstu dubokih promena i potresa koji se odvijaju na globalnoj sceni, primetno nastojanje afričkih naroda da u najvećoj mogućoj meri iskoriste prirodne resurse, kako je naveo, "u interesu sopstvenih naroda, a ne da ostanu puki dobavljači sirovina globalnim korporacijama".

Prema njegovim rečima, Rusija će rado pružiti svaku vrstu podrške otvaranju predstavništva Afričke unije u Moskvi.

Ruski ministar je naglasio da Rusija širi svoje diplomatsko prisustvo u Africi: na afričkom kontinentu trenutno radi 45 ruskih ambasada, a uskoro će biti otvorene još četiri.

"Afričke zemlje pokazuju nameru da razvijaju sopstvenu industriju, a ruska strana, koja u tom pogledu poseduje ogromno iskustvo, spremna je da na svaki način pruži podršku afričkim kolegama, pri čemu je sada za to veoma pogodan period", dodao je Lavrov.

On je saopštio i da se Moskva nada da će većina afričkih lidera, kao i predsednik Komisije Afričke unije, moći lično da učestvuju na samitu Rusija-Afrika,koji će se prema najavama, održati u Moskvi 28. i 29. oktobra.