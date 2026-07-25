Pevačica Alka Vuica postala je nedavno baka, nakon što su njen sin jedinac Arijan i njegova partnerka Dora Šitum Vuica dobili svoje prvo dete. Srećne vesti ubrzo su obišle javnost, a ponosna baka je na društvenim mrežama sada podelila i prve fotografije svog unuka.

Uz dirljiv prizor bebe u naručju oca, Alka Vuica je poslala dirljivu poruku u kojoj je novorođenčetu poželela dobrodošlicu, blagoslov i miran život prepun ljubavi.

"Ljubavi mala dobrodošao na ovaj svet i u našu porodicu, neka te Bog blagoslovi i čuvali te anđeli od svakog zla", napisala je pevačica u emotivnoj objavi.

Brojni obožavaoci i prijatelji odmah su uputili lavinu čestitki i lepih želja povodom dolaska novog člana u njihovu porodicu.

Pevačica je nedavno podelila i šta za nju predstavlja najlepši trenutak u životu, upoređujući svoja osećanja sa onima kroz koja prolazi njena snaja.

– Moj najemotivniji momenat je kada sam ugledala lice svog sina. Mislim da je to svakoj majci nešto najlepše na svetu. Nosite to dete devet meseci i jedva čekate da ga vidite, da vas pogleda. Znam i da moja snaja jedva čeka da vidi svog sina – emotivno je zaključila novopečena baka.

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