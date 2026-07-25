Ceca Ražnatović je nedavno javno pokazala unutrašnjoj svoje luksuzne vile na Dedinju.
Vila koja se prostire na preko dve hiljade kvadrata ima sopstveni lift koji vodi direktno do Cecinog apartmana, a pored toga poseduje ogroman dnevni boravak koji je muzička zvezda sredila po svom ukusu.
Dom Ražnatovića ima nekoliko spratova, mermerno stepenište, ukrasnu ogradu od bakra i velike mermerne stubove.
Ipak, postoji i jedna prostorija koju Ceca do sada nije pokazivala. Tokom pripreme za koncert pevačica se snimala sa frizerom koji ju je sređivao u njenoj vili.
Salon pored bazena
U jednom trenutku, snimatelj je upitao pevačicu:
- Da li ljudi znaju da se nalazimo u tvom salonu?
- Ne znam da li znaju, ali saznaće - poručila je pevačica.
Inače, Cecin frizerski salon nalazi se pored bazena koji porodica Ražnatović poseduje u vili na Dedinju.
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