Iransko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je, kako kaže, ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom jezeru, saopštivši da je došlo do eksplozije u kojoj je jedan mornar poginuo, a drugi povređen.

Teheran je opisao incident kao čin agresije i rekao da će braniti svoje nacionalne interese i bezbednost, optužujući Ukrajinu da želi da proširi rat sa Rusijom.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je ranije da su kijevske snage napale ruski ratni brod i plovila koja se koriste za prevoz vojnog tereta povezanog sa Iranom u Kaspijskom jezeru.

(Reuters)