Najvažnije:
- Tramp odustaje od velikog napada: Donald Tramp je izjavio da veruje kako je Iran sada ozbiljniji po pitanju pregovora nego ikada ranije – čime je, kako se čini, odustao od „masovnog napada” za koji je prethodno tvrdio da su SAD potpuno spremne.
- Napad na Jemen nakon udara na saudijski brod: Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom napala je vojne ciljeve u Jemenu nakon što je još jedan saudijski brod oštećen u Crvenom moru; ovaj potez usledio je kao odgovor na blokadu koju su Huti uveli protiv Saudijske Arabije.
- Iran gađa američke baze: Iran je izveo napade na američke baze širom Bliskog istoka. Korpus islamske revolucionarne garde upozorio je ljude da se drže na udaljenosti od najmanje 500 metara od tih objekata, tvrdeći da su pogodili baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Obim štete, ukoliko je uopšte nastala, za sada nije poznat.
- Trinaesta noć napada: SAD su sinoć izvele napade na Iran trinaestu noć zaredom, uz strahovanje da bi i večerašnja noć mogla doneti četrnaesti talas napada.
- Velika Britanija „spremna za odbranu”: Ministarstvo odbrane Velike Britanije izdalo je saopštenje nakon što je Teheran upozorio na „posledice” zbog odluke Endija Bernama da nastavi da dozvoljava SAD korišćenje britanskih baza za napade na tu zemlju.
- Cena nafte dostigla najviši nivo u poslednja dva meseca: Cena nafte je juče prvi put od maja premašila 100 dolara po barelu.
UŽIVO
Teheran: Jedan mornar poginuo u ukrajinskom napadu na iranski trgovački brod
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je, kako kaže, ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom jezeru, saopštivši da je došlo do eksplozije u kojoj je jedan mornar poginuo, a drugi povređen.
Teheran je opisao incident kao čin agresije i rekao da će braniti svoje nacionalne interese i bezbednost, optužujući Ukrajinu da želi da proširi rat sa Rusijom.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je ranije da su kijevske snage napale ruski ratni brod i plovila koja se koriste za prevoz vojnog tereta povezanog sa Iranom u Kaspijskom jezeru.
(Reuters)
IRGC: Uništeni američki avioni širom regiona
Portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) tvrdi da su iranski napadi uništili američke avione na kopnu u bazama širom regiona.
"Pored toga, uništeno je i 17 izviđačkih i operativnih dronova, jedan lovac F-15 u hangaru, jedan avion P-8, jedan transportni avion C-17 i osam letelica za dopunu goriva“, naveo je portparol u saopštenju koje je objavila poluzvanična iranska novinska agencija Fars.
(Al Jazeera)
Aksios: Tramp sinoć naredio vojsci da otkaže udare na Iran
Američki predsednik Donald Tramp naredio je sinoć američkoj vojsci da ne napada Iran, izveštava portal Aksios, pozivajući se na dva izvora upoznata sa direktivom.
To je bila prva noć uskoro dve nedelje da SAD nisu izvele udare na Iran.
Odluka o obustavljanju udara doneta je usled navodnih priprema izraelske vojske za značajnu eskalaciju sukoba.
Izvori Aksiosa kažu da američka vojska još uvek priprema planove za masovne udare, ali da Tramp još nije naredio takav potez i trenutno se zalaže za to da se dâ više vremena za napredak pregovora.
(Times of Israel)
Izraelski doseljenici ponovo u palestinskom selu Tel gde se juče dogodio "smrtonosni incident"
Oko 20 izraelskih doseljenika ušlo je ranije danas u palestinsko selo Tel, južno od Nablusa na Zapadnoj obali, pod izgovorom "planiniskog pešačenja“, preneo je izraelski Vojni radio.
Kako navodi Tajms ov Izrael, taj čin nije koordinisan sa izraelskom vojskom, kao što nije bio ni sličan događaja u istom selu u petak, koji je izazvao smrtonosni sukob u kojem su poginula dva Izraelca i četiri Palestinca.
Dodaje se da dosad nije došlo do sukoba.
(Times of Israel)
Arakči: Nema vojnog rešenja za sukob u Jemenu
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da ne postoji vojno rešenje za eskalaciju sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih pobunjenika Huta, i pozvao na dijalog.
"Verujemo da ne postoji vojno rešenje za pitanje Jemena, Bab el Mandeba i druga regionalna pitanja", rekao je Arakči u intervjuu za državni list Iran Dejli, prenela je Al Džazira.
Ocenio je da situacija u Jemenu "ne može da se pripiše Iranu" i dodao da su incidenti u oblasti moreuza Bab el Mandeb posledica dugogodišnjih sporova između Jemena, Saudijske Arabije i drugih zemalja regiona.
Arakči je istakao da je dijalog jedini put ka rešavanju krize.
(Al Jazeera)
Huti: Ciljali smo naftna potrojenja kompanije "Aramko"
Vojni portparol Huta Jahja Sari kaže da je ta grupa izvela dve "osetljive operacije“ protiv Saudijske Arabije.
Rekao je da je grupa u Jemenu ciljala naftna postrojenja kompanije "Aramko" u Džizanu i Janbuu, dok se nastavljaju udari "oko za oko“.
(Al Jazeera)
Vazdušni udari jemenske vojske na položaje Huta
Jemensko ratno vazduhoplovstvo izvelo je vazdušne napade na mesta za lansiranje raketa i dronova i skladišta oružja Huta u provincijama Marib i el Džaf, duž linije fronta sa grupom povezanom sa Iranom, rekla su dva jemenska vojna zvaničnika, prenosi Rojters.
Zvaničnici kažu da su napadi bili među prvim ofanzivnim operacijama koje je pokrenula jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, protiv Huta usled obnovljenih neprijateljstava u sukobu koji traje više od decenije, nakon propasti četvorogodišnjeg primirja između Huta i Saudijske Arabije.
(Reuters)
Rojters: Oboren dron blizu konzulata SAD u Erbilu
Iračka protivvazdušna odbrana oborila je dron u blizini američkog konzulata u Erbilu, glavnom gradu Kurdistana, rekli su bezbednosni izvori za Rojters.
(Reuters)
IRGC: u Ormuskom moreuzu zaustavljena 4 broda
Iranska Revolucionarna garda kaže da su njihove snage zaustavile četiri broda koji su pokušali da prođu kroz strateški važni Ormuski moreuz u poslednja 24 sata.
"Četiri broda koja su nameravala da prođu kroz južni deo Ormuskog moreuza ilegalnom i nebezbednom rutom zaustavljena su u poslednja 24 sata nakon što je mornarica IRGC ispalila upozoravajuće hice“, navodi se u saopštenju Garde koje je citirala državna televizija, dodajući da su brodovi "promenili kurs“.
Iran je poslednjih nedelja napadao tankere koji koriste rutu koja se proteže uz obalu Omana kako bi prešli Moreuz, u pokušaju da prisili brodove da koriste njegove sopstvene vode i plate za bezbedan prolaz.
(Times of Israel)
Iranski šef diplomatije: Nema vojnog rešenja za sukob u Jemenu
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da ne postoji vojno rešenje za eskalaciju sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih pobunjenika Huta, i pozvao na dijalog.
"Verujemo da ne postoji vojno rešenje za pitanje Jemena, Bab el-Mandeba i druga regionalna pitanja", rekao je Arakči u intervjuu za državni list "Iran dejli".
On je ocenio da situacija u Jemenu "ne može da se pripiše Iranu" i dodao da su incidenti u oblasti moreuza Bab el-Mandeb posledica dugogodišnjih sporova između Jemena, Saudijske Arabije i drugih zemalja regiona.
Arakči je poručio da je dijalog jedini put ka rešavanju krize.
Eksplozije u bazi američke Pete flote u Bahreinu
Nakon raketnih i napada dronovima, prijavljene su snažne eksplozije, javlja IRNA, pozivajući se na medijske izveštaje.
Saveznik Irana izveo snažne osvetničke udare
Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su izveli raketni napad na Saudijsku Arabiju, nakon što je Rijad u petak pokrenuo vazdušne udare na ciljeve povezane sa ovom grupom.
Rano u subotu, medij Huta "Ansarolah" objavio je na Telegramu da je "jemenski raketni napad" izazvao požare u saudijskom gradu Džizanu. Saudijske vlasti prethodno su izdale hitna upozorenja za tu provinciju.
Huti su ranije zapretili odmazdom nakon što je Saudijska Arabija u petak bombardovala njihove ciljeve u jemenskom lučkom gradu Hodejdi na obližnjem ostrvu.
Istovremeno, tokom noći nije bilo izveštaja o novim vazdušnim napadima širom regiona koje bi izvele Sjedinjene Američke Države ili Iran, prvi put posle dve sedmice.
Tramp insistira da Iran ne može imati nuklearno oružje
Donald Tramp je rekao da se diplomatski razgovori sa Iranom nastavljaju i da idu „dobro“ - ali je insistirao da „ne može imati nuklearno oružje“.
Predsednik SAD je dao ove komentare tokom govora na Večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu, koja je odložena nakon pucnjave ispred mesta prvobitnog događaja u aprilu.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom gađala ciljeve u Jemenu
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izvela je napade na ciljeve u Jemenu koji su povezani sa pretnjama komercijalnom brodarstvu u Crvenom moru, javlja saudijska televizija „Al Arabija”.
Ovi napadi usledili su nakon napada na saudijski brod koji je prolazio kroz Crveno more.
Ovaj pomorski put postao je od ključnog značaja za Saudijsku Arabiju, koja je prinuđena da preusmerava milione barela nafte dnevno kako bi zaobišla moreuz Hormuz.
SAD i Velika Britanija planiraju koaliciju za zaštitu plovidbe Ormuzom
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija planiraju da naredne nedelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, saopštili su diplomatski izvori i osobe upoznate sa planovima danas za Aksios.
Prema navodima izvora, SAD žele da nastave razgovore koje su Velika Britanija i Francuska poslednjih meseci vodile sa više zemalja o mogućoj međunarodnoj koaliciji za Ormuski moreuz. Izvori navode da SAD žele da saveznici u region pošalju sredstva poput brodova za razminiranje, ratnih brodova i dronova radi zaštite pomorskih ruta.
"Amerikanci traže izlaz i žele našu pomoć", rekao je jedan evropski diplomata.
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