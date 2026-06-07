Nakon što je Zoran Pejić Peja otkrio da ga je Zlata Petrović prevarila dok su bili u braku podigla se velika prašina.

Ubrzo posle njega se oglasio i Hasan Dudić sa pričom o tome da li je i sam sumnjao da je Zlata neverna, te je rekao da je nikad nije uhvatio na delu.

Pozom se oglasila i pevačica, te stavila tačku na spekulacije, navodeći da nije žena koja vara svoje partnere, te i da se Peja samo nije lepo izrazio.

- Odmah sam pozvala Peju da ga pitam kada sam ga ja to prevarila. Mislim da se on pogrešno izrazio, kada smo odlučili da se raziđemo, svako je pošao na svoju stranu. Žena sam koja voli mnogo i da priča i da se druži, ali takvu stvar nikada ne bih uradila. Da sam htela, mogla sam svašta da im radim iza leđa, ali nisam - rekla je Zlata, pa dodala:

"Bilo je najbolje da se raziđemo"

- Radila sam tezge sama, nikad mi tako nešto nije padalo na pamet. Imali su poverenje u mene, a to što je Peja ljubav stavio u fioku, mislio je na to da se ljubav ugasila vremenom i da je prosto bilo najbolje da se raziđemo. Nisam nikada bila profil žene koja će da vara svoje partnere, tako da ne znam čemu ovo - rekla je Zlata, pomalo šokirano, za Blic.

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