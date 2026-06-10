Protivnici Rusije ne oklevaju da vrše terorističke napade na decu, kao što se dogodilo u Starobeljsku, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

Ruski predsednik je rekao da vladajuće evropske elite razmišljaju o uvođenju sankcija protiv organizacija za rekreaciju dece i da je ta ideja besmislena, prenosi Sputnjik.

"Kakva besmislica, ali to se ipak radi. Može samo da se pretpostavi kakav efekat očekuju. Ljudi koji to rade u Evropi sramote sami sebe. Sa stanovišta zdravog razuma, normalnih ljudi u Rusiji, Evropi i svetu podjednako ovo je pokazatelj neke ograničenosti, pokušaj da se počini još jedna sitna pakost", rekao je Putin tokom sastanka sa ruskom vladom.

Putin je naglasio da ruske obaveštajne službe moraju da pojačaju svoje napore u borbi protiv terorizma.

"Još jednom skrećem pažnju rukovodilaca specijalnih službi i svih bezbednosnih agencija na potrebu jačanja antiterorističke bezbednosti i uopšte bezbednosti u celom obrazovnom, socijalnom i infrastrukturnom sistemu. Molim vas da što pre sprovedete odgovarajuće akcije", rekao je Putin i dodao da su spoljni izazovi prolazni, ali deca su budućnost Rusije.

Ukrajinski dronovi pogodili su u noći između 21. i 22. maja studentski dom koledža u Starobeljsku, u kojem se nalazilo 86 učenika.

U napadu i urušavanju zgrade poginuo je 21 student, dok su 44 osobe povređene.