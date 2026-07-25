Svetski priznata i poznata glumica i pevačica Olivera Katarina, preminula je u 87. godini, a njena sahrana biće održana u utorak, 28. jula 2026. godine, na Novom groblju u Beogradu u 12.30 časova.

Porodica je potvrdila vest o smrti umetnice koja je ostavila neizbrisiv kulturni trag.

Detalji sahrane i poslednji dani slavne umetnice

Poslednji ispraćaj jedne od najznačajnijih i najharizmatičnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije obaviće se na beogradskom Novom groblju.

Iako je tokom više od šest decenija dugoj karijeri uživala ogroman ugled i popularnost u čitavom regionu, Olivera Katarina se pre nekoliko godina potpuno povukla iz javnosti. Svoje poslednje dane provodila je sama u iznajmljenom stanu u prestonici.

Govoreći o svojoj samoći i životu van reflektora, umetnica je medijima svojevremeno dala snažnu izjavu:

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - rekla je ona.

Ko je bila Olivera Katarina?

Rođena je u Beogradu 5. marta 1940. godine, u porodici oca Budimira i majke Katarine Petrović. Upravo u čast svoje majke, glumica je svom imenu dodala umetničko ime Katarina, dok je tokom života u javnosti koristila i prezimena svojih bivših supruga – Vučo i Šakić.

Nakon završene Pete beogradske gimnazije, na očev nagovor prvobitno je upisala Pravni fakultet, ali je ubrzo shvatila da je njena prava ljubav umetnost i napustila je studije. Posle godinu dana provedenih u Parizu, vraća se u rodni grad i upisuje pozorišnu akademiju u klasi profesorke Ognjenke Milićević, gde je delila klupu sa potonjim velikanima srpskog glumišta poput Petra Kralja i Milene Dravić.



Njen stalni angažman u Narodnom pozorištu počeo je 1962. godine, i to kultnom ulogom u predstavi "Koštana", koja ju je vinula u zvezde i trajno obeležila njenu karijeru. Buran ljubavni život legende Pored briljantne karijere, njen život obeležile su i velike, strastvene ljubavi.

Tokom rada na predstavi "Koštana" upoznala je svog prvog supruga, pozorišnog kritičara Vuka Vuča, sa kojim je u braku provela dve godine. Nakon njega, njeno srce osvojio je čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović, a kasnije je bila sedam godina u vezi sa moćnim Ratkom Draževićem. Iz braka sa Miladinom Šakićem, nekadašnjim predsednikom Saveza sindikata Srbije, dobila je sina Maneta Šakića, koji je danas izuzetno uspešan slikar.

Nekoliko godina pre smrti, Olivera Katarina istakla je da želi da bude sahranjena dostojanstveno i mirno, te da će joj sin naći neko mesto za "večnu kuću", na kom će je posećivati. Čini se da želja Olivere Ktarine, nažalost, neće biti ispunjena, budući da je vreme i mesto sahrane poznato javnosti, te će na večni počinak biti ispraćena uz prisustvo velikog broja ljudi na Novom groblju.

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