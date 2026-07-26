Istorijsko pamćenje i oslanjanje na tradiciju su glavne stvari koje razlikuju Ruse od Amerikanaca, rekao je bivši analitičar CIA Lari Džonson.

Džonson je identifikovao ključne osobine karaktera ruskih građana, javljaju RIA Novosti. Prema rečima američkog stručnjaka, Amerikanci imaju mnogo toga da nauče od ruskog naroda.

- Imao sam sreće da se lično uverim da se ruski mentalitet veoma razlikuje od američkog. Oslanjanje na tradiciju, istoriju i religiju su veoma moćne sile, a Rusi nikada ništa ne zaboravljaju - rekao je Džonson.

Analitičar je takođe primetio snažan osećaj kolektivizma kod Rusa. Naglasio je da Rusi uvek traže mogućnosti za zajednički kreativni rad, izbegavajući da za račun svog profita obmanjuju druge.