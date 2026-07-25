Voditeljka Nina Radulović je pre nekoliko godina imala operaciju kičme, a o svojoj borbi sa diskushernijom otvoreno je pričala.

- Borba i neizvesnost jer svaka operacija na kičmi nosi izvestan rizik. Kao uostalom i svaka intervencija. Ali kad ti kažu da moraš, ili ćeš celog života trpeti bol u kičmi celog života i biti nefunkcionalan sa tada 34 godine. Vi onda shvatite da je to trenutak istine u kom zaista morate da stanete ispred svog neprijatelja, u mom slučaju je to bila diskushernija - ispričala je voditeljka u emisiji "Premijera".

Radulovićeva ima sina Lava kog je dobila u braku sa glumcem Branislavom Lečićem, te je tom prilikom govorila i o odnosu sa naslednikom.

- Svoje dete ne primoravam da sa mnom razgovara, ja mu se nudim, pa i kad sam najumornija. I čekam trenutak kad je on raspoložen, pa makar bilo to i u 12 sati vikendom ako nismo zaspali. Ustvari, vaspitanje jednako posvećenost, pažnja, ljubav i zainteresovanost - rekla je Nina.

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