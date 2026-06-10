Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske saopštilo je da je u Opštini Viljevo, u Osječko-baranjskoj županiji, potvrđeno prisustvo virusa afričke svinjske kuge. Nalaz je potvrđen na osnovu laboratorijskih analiza koje je sproveo Hrvatski veterinarski institut.

Odmah po potvrdi infekcije, nadležne službe pokrenule su sve propisane mere za suzbijanje i kontrolu širenja bolesti u skladu sa važećim zakonodavstvom. Ove mere uključuju i obavezno uklanjanje svih životinja na zaraženom objektu, gde je zatečeno ukupno 62 svinje.

Proces uklanjanja životinja sprovodi se pod strogim nadzorom, uz mere koje obezbeđuju njihovo neškodljivo zbrinjavanje, kako bi se smanjio rizik od daljeg širenja virusa u okolnim područjima.

Istovremeno je u toku i detaljno epidemiološko istraživanje koje vodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Hrvatske. Cilj istrage je da se utvrdi izvor zaraze, kao i mogući kontakti i putevi prenosa virusa između farmi i domaćinstava u regionu.

Afrička svinjska kuga predstavlja jednu od najopasnijih bolesti koja pogađa svinjski fond, a iako ne predstavlja opasnost za ljude, ima ozbiljne posledice po stočarsku proizvodnju i ekonomiju. Zbog toga se svaka pojava bolesti tretira kao visok prioritet u sistemu veterinarske zaštite, piše Tanjug.