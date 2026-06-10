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Panika kod komšija: Ponovo otkriven opasan virus!
Nakon perioda relativnog smirivanja situacije, u Hrvatskoj je ponovo potvrđen slučaj afričke svinjske kuge, i to na području Osječko-baranjske županije. Nadležni organi odmah su reagovali i pokrenuli sve zakonom propisane mere kako bi se sprečilo dalje širenje ove opasne bolesti među svinjama.
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