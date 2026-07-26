Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinske obaveštajne službe imaju informacije o novoj ruskoj pomoći iranskom režimu, kao i da će im naložiti da te informacije prenesu partnerima Ukrajine.

"I takođe ću naložiti obaveštajnim službama da našim partnerima prenesu informacije koje imamo o novoj pomoći Rusije iranskom režimu. Od početka jula beležimo aktivno satelitsko snimanje teritorije zemalja Zaliva i američkih vojnih objekata koji se tamo nalaze od strane Rusije. Takvi snimci u budućnosti završavaju u Iranu", rekao je Zelenski u obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, postoji jasna korelacija između ruskog snimanja objekata i napada iranskih snaga, kao i da ta korelacija postoji i uoči napada i nakon iranskih napada, za procenu pričinjene štete.

"Samo 19. i 20. jula, četiri vazduhoplovne baze su pale u zonu interesovanja ruskih satelita, dve u Bahreinu i po jedna u Jordanu i Kuvajtu. Jasno je zašto. Svi smo u svetu, ne smemo zatvarati oči pred veoma jednostavnom činjenicom, zlo uvek traži načine da učini još gore i da se proširi", naglasio je Zelenski.

On je istakao da Rusija i rat moraju biti zaustavljeni.

"Rakete protivvazdušne odbrane, pre svega Patriot, mogu spasiti hiljade i hiljade života. Svaki od partnera koji može da pomogne treba da zna da iza svih odluka, iza svih pauza u isporuci stoje životi ljudi. I kada budemo mogli da proizvodimo PAK-3 u Ukrajini, pomoći ćemo ovim raketama onima u svetu kojima je potrebna zaštita. I svi koji sada pomažu Rusiji da odugovlači ovaj rat moraju biti odgovorni, uključujući i za sve globalne posledice ovog rata. I moramo da delujemo i da prevaziđemo ruski otpor", zaključio je Zelenski.