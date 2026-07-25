Zlata Petrović je svojevremeno javno priznala da je bila ljubavnica oženjenog muškarca, a njihova veza trajala je čak pet godina.

Nije rekla o kome je reč, ali je istakla da je uvek s muškarcima bila iz ličnog zadovoljstva, nikada iz koristi.

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka s kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - rekla je Zlata, a onda se, kako kaže, smirila.

"Imala sam burne veze i raskide"

- Nijedna žena ni muškarac nisu dobili diplomu jer su dobri u spavaćoj sobi. Nisam fatalna kao što neki pričaju. Možda sam takva bila u mladosti, ali kako idu godine, sve više se smirujem. Već neko vreme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se. Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem nek traje koliko traje i ne nerviram se ni oko čega - pričala je Zlata svojevremeno.

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