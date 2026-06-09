Broj žrtava zemljotresa jačine 7,8 stepeni Rihterove skale, koji je u ponedeljak pogodio oblast Sarangani na filipinskom ostrvu Mindanao, porastao je na 37, saopštila je Kancelarija za civilnu zaštitu (OCD).

Prema najnovijim podacima, 33 osobe su poginule u regionu Sosksargen, uključujući 18 u Saranganiju, 12 u gradu General Santos i tri u Južnom Kotabatu, dok su još četiri smrtna slučaja prijavljena u regionu Davao, preneo je GMA njuz.

U zemljotresu je povređeno 456 osoba, dok se četiri osobe vode kao nestale.

Katastrofa je pogodila 17.689 porodica, odnosno više od 77.000 stanovnika pogođenih područja.

Spasilače ekipe i dalje tragaju za nestalima.

Grad General Santos i provincija Sarangani su među najteže pogođenim područjima.

Preliminarne procene pokazuju da je oštećeno devet mostova i 19 puteva, dok je šteta na infrastrukturi procenjena na više od 12,6 miliona evra.

Oštećeno je ukupno 1.889 kuća, od kojih je oko 1.500 potpuno uništeno.

Zbog posledica zemljotresa oštećen je i Međunarodni aerodrom General Santos, što je dovelo do otkazivanja i preusmeravanja letova.

Uprkos tome, vlasti su dozvolile korišćenje aerodroma za vojne, vladine i humanitarne letove.

Mnogi stanovnici i dalje borave na otvorenom zbog učestalih naknadnih potresa i straha od novih urušavanja objekata, dok vlasti razmatraju uspostavljanje privremenih skloništa za raseljene osobe.

Nastava je u pojedinim oblastima obustavljena zbog posledica zemljotresa, a humanitarna pomoć se i dalje doprema u pogođene regione.

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