Libanska grupa Hezbolah saopštila je danas da je pokrenula novi raketni napad na izraelske snage na jugu Libana.

Hezbolah tvrdi da je ispalio raketnu vatru na grupu vojnih vozila i vojnika Izraela na obodu južnog grada Bit Jahuna, na oko stotinu kilometara udaljenosti od glavnog grada Bejruta, prenosi Skaj njuz.

Iz Hezbolaha je saopšteno da taj napad predstavlja odgovor na izraelsko kršenje prekida vatre i napade na sela u južnom Libanu.

Prethodno je Iran izveo raketne napade na sever Izraela, navodeći da je Izrael prešao "sve crvene linije" time što je napao južna predgrađa Bejruta.

"Ranije smo upozoravali da ćemo, ako se kriminal u predgrađima Bejruta proširi, napasti ciljeve na okupiranim teritorijama", navodi se u saopštenju iranske vojske.

Dodaje se da će se Izrael, "ako proširi napade na taj region ili odgovori na akcije Irana", suočiti sa još razornijim udarcima.