Upravo takvo iznenađenje doživela je Katrin MekNikol iz Škotske, koja je sasvim slučajno otkrila da godinama čuva jedan od najtraženijih kolekcionarskih primeraka savremene književnosti.

Knjiga koju je krajem devedesetih dobila potpuno besplatno kao recenzentski primerak danas joj je donela pravo malo bogatstvo. Reč je o retkom prvom izdanju romana „Hari Poter i Kamen mudrosti“, koje je na aukciji dostiglo cenu od čak 17.000 funti, odnosno gotovo 20.000 evra.

Knjiga koju nikada nije pročitala

Katrin je 1997. godine radila kao književna kritičarka za lokalni magazin u škotskom Hajlendsu. Na njenu adresu svake nedelje pristizale su desetine novih naslova koje je trebalo da pročita i oceni.

Među njima se našla i knjiga tada gotovo nepoznate britanske autorke Dž. K. Rouling. U tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi da će priča o mladom čarobnjaku postati jedan od najvećih književnih fenomena u istoriji.

Zatrpana obavezama i novim naslovima, Katrin nikada nije stigla da pročita primerak koji je dobila. Jednostavno ga je odložila među ostale knjige i potpuno zaboravila na njega.

Godine su prolazile, serijal o Hari Poter osvojio je svet, prodat je u stotinama miliona primeraka, ekranizovan kroz filmski serijal i pretvoren u globalni fenomen. Za to vreme, zaboravljena knjiga ostala je netaknuta u kutiji na tavanu njene kuće.

Šok nakon procene stručnjaka

Tokom velikog sređivanja kuće skoro tri decenije kasnije, Katrin je ponovo pronašla knjigu na koju je odavno zaboravila.

Iz radoznalosti ju je odnela na procenu, a reakcija stručnjaka bila je iznenađujuća.

Aukcionari su ustanovili da je reč o jednom od najbolje očuvanih primeraka prvog mekog izdanja koji se pojavio na tržištu poslednjih godina. Knjiga gotovo da nije imala tragove korišćenja, a sačuvala je sve karakteristike koje potvrđuju njenu autentičnost.

Takvo stanje odmah je privuklo pažnju kolekcionara iz različitih delova sveta, pa je interesovanje tokom aukcije brzo podiglo cenu daleko iznad početnih procena.

Zašto su prva izdanja toliko vredna?

Kada je „Hari Poter i Kamen mudrosti“ prvi put objavljen 1997. godine, izdavač nije očekivao veliki komercijalni uspeh. Zbog toga je prvi tiraž bio veoma ograničen.

Prema podacima kolekcionara, štampano je svega nekoliko stotina tvrdokoričenih primeraka i nešto više od 5.000 primeraka u mekom povezu.

Upravo zbog malog broja sačuvanih primeraka, autentična prva izdanja danas predstavljaju pravi kolekcionarski dragulj.

Posebnu vrednost imaju knjige koje sadrže određene štamparske greške karakteristične za prvo izdanje, jer upravo one potvrđuju njihovo poreklo.

Greške koje danas vrede desetine hiljada evra

Ono što bi većina čitalaca smatrala običnom greškom, za kolekcionare predstavlja dokaz autentičnosti.

Na pojedinim primercima prvog izdanja nalazi se poznata greška na zadnjoj korici, dok se na jednoj od stranica izraz „1 čarobni štapić“ pojavljuje dva puta na spisku školskog pribora.

Upravo takvi detalji omogućavaju stručnjacima da razlikuju originalno prvo izdanje od kasnijih štampanja.

„Nisam mogla da verujem šta držim u rukama“

Danas 53-godišnja Katrin priznaje da joj je trebalo vremena da shvati koliko je njena knjiga zapravo vredna.

„Svake nedelje sam dobijala više od dvadeset knjiga za recenziju i jednostavno nisam mogla sve da pročitam. Potpuno sam zaboravila da ova knjiga postoji. Kada sam je pronašla posle skoro 30 godina, sve mi je delovalo nestvarno“, ispričala je.

Iako joj nije bilo lako da se rastane od primerka koji je postao deo jedne nesvakidašnje priče, kaže da joj je drago što će knjiga završiti kod nekoga ko razume njen istorijski i kolekcionarski značaj.

Njena priča danas služi kao podsetnik da se među starim knjigama, kutijama i zaboravljenim predmetima ponekad krije pravo malo bogatstvo koje godinama čeka da bude otkriveno.