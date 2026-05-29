Poznata voditeljka igre na sreću "Loto" i vremenske prognoze na televiziji Prva, Marina Matijević, nedavno se porodila i dobila devojčicu.

Iako je svoju trudnoću uspešno krila od očiju javnosti, radosne vesti je podelila sa svojim pratiocima, a sada je objavila prve fotografiju sa malenom Sofijom direktno iz porodilišta.

Marina Matijević je iznenadila domaću javnost kada je otkriveno da je postala majka po drugi put. Tokom celog perioda trudnoće, voditeljka nije objavljivala fotografije sa trudničkim stomakom na društvenim mrežama, čime je uspela da svoju privatnost maksimalno sačuva od javnosti. O rođenju druge ćerke javnost je obaveštena kada se Marina oglasila putem svog Instagram profila.

- Čarobna naša lepa devojčice, hvala ti što si svojim dolaskom unela neizmernu sreću u naše živote! Dobro nam došla, Sofija!

Inače, ime Sofija proglašeno je za najlepše ime na svetu. Potiče iz grčkog jezika i znači mudrost.

Marina se pre odlaska na porodiljsko, obratila putem društvene mreže Instagram.



– A sada dragi moji Loto igrači, došlo je vreme da se pozdravimo. Od mene, za narednih nekoliko meseci, toliko. Povlačim se kako bih i ja uživala u svom dobitku – svojoj sedmici. Vidimo se nakon porodiljskog bolovanja – poručila je Marina, a snimak je objavila na svom Instagram profilu.

Ćerka Teodora dobila sestru

Podsetimo, Marina je 2024. godine dobila svoju prvu ćerku, Teodoru, nakon čega se vrlo retko pojavljivala na javnim događajima.

Marina Matijević je deo Prve televizije postala pre 15 godina, sada već davne 2010. godine.

– Sećam se da je Fox televizija tog 20. septembra postajala Prva, a ja sam postala deo te televizije i na to sam jako ponosna. Ono što je na mene ostavilo najjači utisak jesu divni ljudi koji su me sve ove godine okruživali na poslu, uz koje sam rasla, sazrevala i učila – rekla je jednom prilikom Marina Matijević.

