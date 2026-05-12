Pevačica Milica Ristić nalazi se u najlepšem životnom periodu, ali ni trudnoća je nije usporila kada je karijera u pitanju.

Atraktivna mama ovih dana završila je snimanje čak tri spota za pesme koje će se naći na njenom albumu prvencu.

Milica je odlučila da publici pokaže potpuno novo lice, zavodljivo, emotivno i hrabro. U kadrovima novih spotova pevačica ponosno ističe mali trudnički stomak, koji je tek počeo da se nazire, a mnogi već komentarišu da nikada nije izgledala lepše i ženstvenije.

Iako u drugom stanju, Ristićeva je pred kamerama zablistala u izazovnim modnim kombinacijama, pa su je saradnici na snimanju u šali prozvali „najse*si mamom na estradi“. Upravo ta energija, spoj nežnosti i samopouzdanja biće glavna emocija njenog prvog albuma.

- Želela sam da kroz pesme i spotove pokažem snagu žene koja se oseća lepo u svom telu i u najlepšem periodu svake žene, trudnoći. Ovo je moj najbrabriji projekat do sada u čiji uspeh čvrsto verujem, jer sada u mom telu kuca još jedno srce i imam veliku podršku još jednog malog bića koji gleda mamu sa ponosom - poručila je Milica.

Publiku uskoro očekuje izlazak novih pesama, a po prvim reakcijama jasno je da će Milica Ristić ovim projektom izazvati veliku pažnju kako na muzičkoj sceni, tako i na društvenim mrežama.

