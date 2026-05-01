Pevačica Milica Ristić vešto je krila trudnoću, a danas je pokazala trudnički stomak i saopštila najradosnije vesti.

Ona se sada oglasila ne krijući sreću zbog dolaska prinove.

Milica Ristić sa Nikolom Rađenom ima sina Alekseja, a pol drugog deteta kao i ko je otac, i dalje drži u tajnosti.

- Presrećna sam, bebac raste i jedva čekam da po drugi put postanem mama - rekla je pevačica za Blic.

Milica je nedavno govorila o odnosu sa Rađenom, kao i želji da se ponovo uda.

- Ako nismo uspeli kao partneri, bitno je da uspemo kao roditelji, dete je pečat svačije ljubavi, ono ne treba da ispašta zbog nekih stvari koje su nastale u partnerskom odnosu, dobro funkcionišemo kao roditelji. Mi nikad nismo imali ratne sekire, on je moja podrška u svemu. Imamo zajedničko starateljstvo, ako on ne može od svojih poslovnih obaveza, tu je “baka servis” koji je uvek prisutan, ali gledamo nas dvoje da se uskladimo - rekla je tada ona.

Milica je jednom prilikom govorila o traumama i razvodu roditelja.

- Bila sam u pubertetu kada su se razveli. Pamtim sve, i njihove svađe i probleme, to je počelo jako rano, iz mog ugla – bolje je kad se dete toga ne seća. Najbolje je da do razvoda ne dođe, ali da mogu da biram, izabrala bih da ne budem svesna tih stvari. Jesam gledala i tuču roditelja, bila sam prisutna u svakom momentu i to je nešto što nikome ne bih poželela - rekla je Milica na početku.

